На днях на юго-восток США обрушился сильнейший ураган, которому, по традиции, присвоили женское имя Ида. Согласно новостным сводкам, количество жертв было минимальным, однако ураган нанёс огромный ущерб инфраструктуре — в частности, оставил без света более миллиона жителей штата Луизиана.

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Любопытные геймеры, которым интересно посмотреть на чудовищной разрушительной силы ураган, вспомнили, что авиасим Microsoft Flight Simulator в реальном времени получает погодные обновления и, фактически, в полной мере воспроизводит погодные условия в различных точках планеты. Ураган Ида также попал в данный суперсовременный авиасимулятор, и игроки поспешили воспользоваться открывшейся им возможностью, дабы зафиксировать потрясающей красоты кадры.

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Игроки не только облетали ураган со стороны, но также залетали в самый его эпицентр. Примечательно, что Microsoft Flight Simulator правильно реагировал на присутствие самолёта в центре урагана: пилотирование лайнеров значительно усложнялось, порой до такой степени, что у некоторых геймеров, по их словам, выступал холодный пот.

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Microsoft Flight Simulator вышла летом прошлого года и получила очень высокие оценки, если не считать первоначальных «родовых травм», которые впоследствии были исправлены. За разработку Microsoft Flight Simulator отвечала Asobo Studio, ну а Xbox Game Studios выступила издателем.