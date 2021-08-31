Перед скорым релизом Diablo II: Resurrected разработчики из Blizzard начали всё чаще напоминать игрокам о своем проекте с помощью свежих трейлеров.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

В Сети появился коротенький ролик, посвящённый классу Варвар. Никаких глобальных откровений вы здесь не ждите: здоровый накачанный детина крошит всё на своём пути, используя холодное оружие и прописанные для него способности.

реклама

Напомним, в Diablo II: Resurrected нас ждут классический набор классов второй части, со списком можно ознакомиться, например, на официальном сайте. Релиз проекта намечен на 23 сентября, выйдет он на PC, Xbox, Playstation и Switch.