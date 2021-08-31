Варвар — герой нового трейлера Diablo II: Resurrected
Перед скорым релизом Diablo II: Resurrected разработчики из Blizzard начали всё чаще напоминать игрокам о своем проекте с помощью свежих трейлеров.
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В Сети появился коротенький ролик, посвящённый классу Варвар. Никаких глобальных откровений вы здесь не ждите: здоровый накачанный детина крошит всё на своём пути, используя холодное оружие и прописанные для него способности.
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Напомним, в Diablo II: Resurrected нас ждут классический набор классов второй части, со списком можно ознакомиться, например, на официальном сайте. Релиз проекта намечен на 23 сентября, выйдет он на PC, Xbox, Playstation и Switch.
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