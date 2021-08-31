В Сеть просочился геймплей Far Cry 6: стрельба, управление вертолётом и кастомизация оружия
Формально Ubisoft планировала показать свежий игровой процесс многообещающего боевика Far Cry 6 сегодня вечером, однако в цепочке «поставок» компании в очередной раз произошёл сбой и утечка информации. В общем, запланированный к показу геймплей уже вовсю гуляет по различным видеохостингам. Спешите увидеть, пока не удалили.
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Итак, в свежей геймплейной видеозаписи наш главный герой, Дани Рохас, выполняет ответственные повстанческие задания, используя для этого как самодельное, так и вполне штатное оружие, применяя при этом его различные модификации. Кастомизации вооружения посвящена значительная часть видеоролика, что недвусмысленно намекает нам на важность данного геймплейного элемента в Far Cry 6.
Затем наш персонаж отправляется в отдалённую точку задания, используя в качестве транспорта вертолёт, с которого впоследствии выпрыгивает с парашютом. В данный момент Far Cry 6 начинает сильно напоминать проекты серии Just Cause, но, скорее всего, это просто случайность, и походить на данные хаотические аркадки Ubisoft не планировала.
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Официальный релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября на всех актуальных платформах.
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