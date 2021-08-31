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Более получаса размеренного геймплея Farming Simulator 22

А какой ещё геймплей должен быть у симулятора фермерства?
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До выхода Farming Simulator 22 ещё почти три месяца, но разработчики из Giants Software без дела не сидят и регулярно снабжают поклонников своего творчества всё новыми и новыми записями с демонстрацией игрового процесса новой части своей серии сельскохозяйственных симуляторов.

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На сей раз нашему вниманию представили сбор винограда механизированными средствами, транспортировку грузов на свою ферму, использование механизированного опрыскивателя от вредителей, управление комбайном и много ещё чего интересного.

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Релиз Farming Simulator 22 назначен на 22 ноября на всех актуальных платформах. Отличительной особенностью новой игры серии являются времена года: теперь нужно расчётливо подходить к вопросу сбора урожая и ухода за ним.

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