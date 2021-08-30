Ремейк культового хоррора Dead Space официально был анонсирован в конце июля. С тех пор ничего особо интересного с точки зрения информационного наполнения касательно данного проекта не поступало. Известно лишь, что в ремейк включат вырезанный из оригинальной Dead Space контент, а также избавятся от устаревших механик и элементов, сделав игру более современной.

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Но, возможно, первые значимые подробности о ремейке появятся уже завтра. По крайней мере, отвечающая за проект студия EA Motive пригласила всех желающих на просмотр прямой трансляции, где авторы предоставят нам «ранний взгляд» на разработку игры.

Что конкретно собираются демонстрировать, не уточняется; видимо, нам хотят устроить сюрприз, хотя на что-то серьёзное мы бы всё же не рассчитывали. В конце концов, у ремейка Dead Space нет даже приблизительных сроков выхода.