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EA Motive приглашает на просмотр прямой трансляции, посвящённой разработке ремейка Dead Space

Пройдёт этот стрим уже завтра вечером.
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Ремейк культового хоррора Dead Space официально был анонсирован в конце июля. С тех пор ничего особо интересного с точки зрения информационного наполнения касательно данного проекта не поступало. Известно лишь, что в ремейк включат вырезанный из оригинальной Dead Space контент, а также избавятся от устаревших механик и элементов, сделав игру более современной.

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Но, возможно, первые значимые подробности о ремейке появятся уже завтра. По крайней мере, отвечающая за проект студия EA Motive пригласила всех желающих на просмотр прямой трансляции, где авторы предоставят нам «ранний взгляд» на разработку игры.

Что конкретно собираются демонстрировать, не уточняется; видимо, нам хотят устроить сюрприз, хотя на что-то серьёзное мы бы всё же не рассчитывали. В конце концов, у ремейка Dead Space нет даже приблизительных сроков выхода.

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EA Motive приглашает на просмотр прямой трансляции, посвящённой разработке ремейка Dead Space
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DeMoKPaT
21:14
Надож так гарод развести на фэйк... А еще раньше игры сразу с видеокартами продавали... Банальная акция Подарок за покупку. Код геймсы покупателям комплектузи
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
Predion Predion
21:00
Сначала согласился, но тебя уже несёт. Доступность двухтерабайтников. 14 000+ рублей против 4000+. Достаточно дорого и достаточно большой разрыв. Разницу можно не хуже потратить на более приличный 500...
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nepranov
20:50
Тот момент, когда на такую херню смотришь с улыбкой. И тебе абсолютно все равно на Battlefield 2042 и что к нему толкают.
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stockclock
20:47
ты видимо не в курсе какова цена кремния и сколько процей можно запилить вместо этого диска.
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Vlad36r
20:28
Хаха
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
Yolanda Tarska
20:17
Пруфы кидай, полно тестов, про 50% сказки, в теории в какой-то одной жутко оптимизированной под Амд возможно до 25%, а обычно паритет.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
LEVAK
20:17
Значит двигло Frostbite будет поддерживать Microsoft DirectStorage. А нет, там Хуанг чумодан занёс, значит будет RTX I/O. В общем пофиг, графика просто донная в игре.
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
_db_
20:12
IF шина AMD не только увеличила latency между ядрами и КП, но и снизила в два раза скорость записи в RAM для одночиплетных процов. Для некоторых пользователей это важно.
Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
1TronpmG5
20:11
А в других местах у вас уже брать нечего. :) Они же шпионы все, согласно пропаганде. Тырят и скупают всю интеллектуальную собственность.
Китайским детям теперь можно играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю
h2o
20:09
и правильно делают. а лучше вообще запретить онлайн-раундовые игры. они уничтожают нервную систему и психосоматику
Китайским детям теперь можно играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю
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