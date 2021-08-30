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Первый видеодневник King Arthur: Knight’s Tale — ролевой игры с элементами пошаговой тактики

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Девелоперы из NeocoreGames, которые в данный момент заняты производством игры King Arthur: Knight’s Tale, опубликовали первый видеодневник разработки. Проект, если что, находится в раннем доступе Steam с января текущего года. В свежем видео авторы попытались описать жанр данного проекта — это уникальный симбиоз классической RPG и пошаговой тактики. Сотрудники NeocoreGames подчёркивают: King Arthur является проектом, создаваемым фанатами жанра с таким расчётом, что его основными потребителями будут такие же фанаты.

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В ролике много говорилось о важности исследования окружения и вдумчивого планирования каждой серьёзной стычки. Игроку нужно грамотно выбирать позиции для атаки, пользоваться ловушками для обезвреживания врагов и прятать юнитов за укрытиями для снижения получаемого урона.

От классической ролевой игры у King Arthur: Knight’s Tale есть система накопления опыта с последующей прокачкой навыков. Весь найденный скарб улучшает характеристики главного героя — как в любой другой классической RPG.

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Ещё один важный аспект — моральный выбор. Создатели King Arthur: Knight’s Tale пытаются выстроить сложную систему «выбор и последствия», чтобы игрок всегда имел возможность лицезреть результаты предпринятых действий. Сделанный выбор всегда будет предопределять отношения между героем и его подопечными, в некоторых случаях решения придётся принимать, выбирая «лучшее из худшего».

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King Arthur: Knight’s Tale с 26 января текущего года доступна в раннем доступе Steam, оформить покупку можно за 619 рублей. У проекта имеется 78% рейтинга на основании 448 отзывов (на момент написания данного материала).

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neocore games king arthur knights tale
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