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Авторы King’s Bounty II уже принялись исправлять ошибки игры

Выпустить игру без них, конечно же, было нельзя.
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Как выяснилось после релиза King’s Bounty II, игра страдает от детских болезней или, если выражаться чуть более резко, но при этом справедливо — от родовых травм. Но не все травмы и болезни неизлечимы — большинство из них можно исправить консервативным способом: посредством ускоренной подготовки необходимых обновлений и хотфиксов. И вот, разработчики из 1C Entertainment уже принялись исправлять недочёты своего творения.

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Сегодня авторы опубликовали специальный «пост», в котором рассказали о грядущих обновлениях. Так, уже в ближайшее время (но что скрывается под словом «ближайшее», не уточняется) разработчики выпустят первый хотфикс, после установки которого в King’s Bounty II появится функция быстрого сохранения и загрузки, будут внесены изменения в общий баланс игры, появится возможность торговать, открывать сундуки и прочее, не слезая с коня. Кроме того, будет увеличено доступное для добычи в Королевских землях количество золота.

Будут и другие изменения, но подробнее о них расскажут ближе к релизу хотфикса. Как сразу уточняют разработчики, сначала обновление выйдет на PC, и лишь чуть позднее заглянет на консоли.

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В будущих обновлениях авторы планируют добавить в игру уровни сложности, дополнительные настройки управления, функцию ускорения анимации в бою, улучшить интерфейс и решить проблемы с оптимизацией.

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