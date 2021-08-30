Авторы King’s Bounty II уже принялись исправлять ошибки игры
Как выяснилось после релиза King’s Bounty II, игра страдает от детских болезней или, если выражаться чуть более резко, но при этом справедливо — от родовых травм. Но не все травмы и болезни неизлечимы — большинство из них можно исправить консервативным способом: посредством ускоренной подготовки необходимых обновлений и хотфиксов. И вот, разработчики из 1C Entertainment уже принялись исправлять недочёты своего творения.
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Сегодня авторы опубликовали специальный «пост», в котором рассказали о грядущих обновлениях. Так, уже в ближайшее время (но что скрывается под словом «ближайшее», не уточняется) разработчики выпустят первый хотфикс, после установки которого в King’s Bounty II появится функция быстрого сохранения и загрузки, будут внесены изменения в общий баланс игры, появится возможность торговать, открывать сундуки и прочее, не слезая с коня. Кроме того, будет увеличено доступное для добычи в Королевских землях количество золота.
Будут и другие изменения, но подробнее о них расскажут ближе к релизу хотфикса. Как сразу уточняют разработчики, сначала обновление выйдет на PC, и лишь чуть позднее заглянет на консоли.
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В будущих обновлениях авторы планируют добавить в игру уровни сложности, дополнительные настройки управления, функцию ускорения анимации в бою, улучшить интерфейс и решить проблемы с оптимизацией.
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