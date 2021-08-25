Состоялся релиз King’s Bounty II — долгожданного продолжения легендарной серии, которую принято считать классикой жанра ролевых игр с пошаговыми боями. Вчера мы писали вам о первых оценках King’s Bounty II от профильной прессы, и там всё выходило «Хорошо», но не более. А теперь настал черёд отзывов обычных игроков в Steam.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Честно говорят, общий ситуация с King’s Bounty II в магазине Valve пока не радует. На момент написания данной заметки у игры было только 40% рейтинга на основании 335 отзывов. Хочется верить, что ситуация со временем улучшится, но поводов поругать проект пока действительно хватает. Первые покупатели King’s Bounty II возмущаются устаревшей графикой и «заточенным» под консоли интерфейсом. Больше всего нареканий пока вызывает вид от третьего лица в режиме путешествия — в первой части с дополнениями, напомним, использовался вид сверху.

реклама

Также отдельных игроков не устраивает, что в King’s Bounty II слишком много «медленных скучных диалогов», а вот духа оригинала, наоборот, осталось очень мало. Более объективная картина сложится через недельку-другую: страсти улягутся, эмоции отойдут на второй план и мы сможем увидеть настоящий рейтинг игры в том же Steam.