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King’s Bounty II поступила в продажу, игра «утонула» в отрицательных отзывах Steam

Может, это пока просто эмоции?
2
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Состоялся релиз King’s Bounty II — долгожданного продолжения легендарной серии, которую принято считать классикой жанра ролевых игр с пошаговыми боями. Вчера мы писали вам о первых оценках King’s Bounty II от профильной прессы, и там всё выходило «Хорошо», но не более. А теперь настал черёд отзывов обычных игроков в Steam.

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Честно говорят, общий ситуация с King’s Bounty II в магазине Valve пока не радует. На момент написания данной заметки у игры было только 40% рейтинга на основании 335 отзывов. Хочется верить, что ситуация со временем улучшится, но поводов поругать проект пока действительно хватает. Первые покупатели King’s Bounty II возмущаются устаревшей графикой и «заточенным» под консоли интерфейсом. Больше всего нареканий пока вызывает вид от третьего лица в режиме путешествия — в первой части с дополнениями, напомним, использовался вид сверху.

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Также отдельных игроков не устраивает, что в King’s Bounty II слишком много «медленных скучных диалогов», а вот духа оригинала, наоборот, осталось очень мало. Более объективная картина сложится через недельку-другую: страсти улягутся, эмоции отойдут на второй план и мы сможем увидеть настоящий рейтинг игры в том же Steam.

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