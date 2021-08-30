Количество пользователей HarmonyOS 2.0 превысило отметку в 70 миллионов
Компания Huawei представила 2 июня собственную операционную систему HarmonyOS 2.0, предназначенную для использования на смартфонах и планшетах. А сегодня стало известно, что количество пользователей мобильной ОС превысило отметку в 70 миллионов. Тут ещё важно напомнить, что всего через неделю после запуска у новой HarmonyOS было 10 миллионов пользователей, а спустя две недели — 18 миллионов.
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Как заявил исполнительный директор Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong), на HarmonyOS 2.0 переходит в среднем по 8 пользователей в секунду. Здесь имеется ввиду обновления на поддерживаемых устройствах: смартфонах, планшетах и смарт-дисплеях. В Huawei отметили, что обновление актуально и доступно почти для 100 устройств (включая отдельные аппараты линейки Honor), с полным списком можно ознакомиться, например, здесь.
По последним сведениям, система HarmonyOS 2.0 была оптимизирована для улучшенной работы с памятью устройств, CPU/GPU и так далее. Это позволило обновить базовую логику операционной системы, что положительно сказалось на скорости снижения производительности устройства в долгосрочной перспективе. Проще говоря, купленный смартфон через несколько лет будет быстрее работать на HarmonyOS 2.0, чем идентичное по характеристикам устройство на базе другой ОС.
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На днях появилась информация, что Huawei в скором времени выпустит HarmonyOS 2.1, сначала новая версия мобильной системы выйдет на флагманском смартфоне Huawei P50.
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