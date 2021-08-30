Мы с регулярной периодичностью становимся свидетелями того, как талантливых и «заряженных» мододелов берут на работу в игровые компании. Свежая история связана с создателями контента для многострадальной Cyberpunk 2077.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок MSI 3080 LHR за копейки в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Слив 9700K за копейки со скидкой 19% Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Мододел из Венгрии с ником Traderain объявил у себя на канале в Discord, что его и ещё нескольких человек нанимает компания CD Projekt RED. Группа теперь уже признанных энтузиастов займётся официальной поддержкой модификаций для Cyberpunk 2077.

Как утверждает Traderain, группу любителей присоединят с польской студией через компанию Yigsoft, которую мододел основал вместе с напарником с ником Nightmarea. Почему этих талантливых ребят посадили работать над бэкендом и набором инструментариев — понять не трудно. Ранее CD Projekt RED уже давала понять, что хочет выпустить соответствующий SDK для новой версии Red Engine.

реклама

Напомним, Traderain и Nightmarea почти шесть лет создавали набор инструментов WolvenKit для третьего «Ведьмака». Это программное решение с открытым исходным кодом, которое с недавних пор поддерживает и Cyberpunk 2077. Программа позволяет читать и записывать файлы RED Engine и создавать модифицированные версии ассетов.