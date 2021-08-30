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CD Projekt RED наняла группу мододелов, которая разработала инструментарий для правки файлов третьего «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Таланты заметили, в общем.
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Мы с регулярной периодичностью становимся свидетелями того, как талантливых и «заряженных» мододелов берут на работу в игровые компании. Свежая история связана с создателями контента для многострадальной Cyberpunk 2077.

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Мододел из Венгрии с ником Traderain объявил у себя на канале в Discord, что его и ещё нескольких человек нанимает компания CD Projekt RED. Группа теперь уже признанных энтузиастов займётся официальной поддержкой модификаций для Cyberpunk 2077.

Как утверждает Traderain, группу любителей присоединят с польской студией через компанию Yigsoft, которую мододел основал вместе с напарником с ником Nightmarea. Почему этих талантливых ребят посадили работать над бэкендом и набором инструментариев — понять не трудно. Ранее CD Projekt RED уже давала понять, что хочет выпустить соответствующий SDK для новой версии Red Engine.

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Напомним, Traderain и Nightmarea почти шесть лет создавали набор инструментов WolvenKit для третьего «Ведьмака». Это программное решение с открытым исходным кодом, которое с недавних пор поддерживает и Cyberpunk 2077. Программа позволяет читать и записывать файлы RED Engine и создавать модифицированные версии ассетов.

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