Симулятор бомжа (Bum Simulator) стремительно окупает расходы на свою разработку
Несколько дней назад польская компания Ragged Games наконец-то сжалилась над игроками и выпустила в ранний доступ многообещающий проект Bum Simulator, который так и переводится — симулятор бомжа. Хотя у игры в таком нестандартном жанре по определению не может быть огромной аудитории, но бюджет её разработки стремительно окупается.
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Об этом стало известно из отчёта студии: за несколько пострелизных дней было продано около девятнадцати тысяч копий Bum Simulator, что, при учёте скромного бюджета проекта в один миллион злотых (а это примерно 250 тысяч долларов) позволило окупить затраты уже наполовину.
Напомним, что в симуляторе бомжа нам необходимо отыгрывать роль городского бездомного, попрошайничая, устраивая мелкие кражи и всячески унижаясь за монетку/банкноту. Для тех, кому подобный отыгрыш наносит моральные раны, разработчики предусмотрели возможность «социального лифта» — бомж вполне может устроиться на работу и изменить свою жизнь.
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На сегодняшний день Bum Simulator довольствуется в Steam 89-процентным пользовательским рейтингом, что обычно свидетельствует о высоком качестве проекта и его увлекательном игровом процессе.
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