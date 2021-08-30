Как сообщает издание ТАСС, законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, будет представлен в осеннюю сессию Госдумы. Соответствующую информацию распространил член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин.

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По словам представителя нижней палаты по информполитике, часто встречаются случаи автовоспроизведения запрещённых видео. «Ребёнок, условно, смотрит видео о распаковке киндер-сюрпризов, а потом [включается] автовоспроизведение — и он видит уже экстремистское видео. Таких случаев очень много», — отметил депутат.

Именно поэтому, по мнению Горелкина, нужно предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов. «Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы, во-первых, могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть. Во-вторых, они должны быть прозрачны, должен быть общественный контроль», — убежден политик.

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Депутат также считает, что принципы работы нейросети YouTube непрозрачны. Видеохостинг воспроизводит «ребенку экстремистские видео, хотя он никогда их не лайкал и не смотрел». «Это очень большой вызов, которым нам предстоит осенью заниматься. И законопроект в разработке [находится]. Уверен, что в осеннюю сессию он уже будет представлен».