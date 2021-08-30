Популярный мод Fallout 4 Sim Settlements 2 вскоре получит крупное обновление
Модификация Sim Settlements 2, по праву считающаяся одной из самых успешных и популярных в сегменте модов для Fallout 4, уже в течение ближайших месяцев получит крупное обновление, которое нарекли Gunner Outbreak. Сопутствующий видеоролик, а также основные подробности, прилагаются.
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Модификация Sim Settlements 2, по праву считающаяся одной из самых успешных и популярных в сегменте модов для Fallout 4, уже этой осенью получит крупное обновление, которое нарекли Gunner Outbreak. Сопутствующий видеоролик, а также основные подробности, прилагаются.
По словам разработчиков модификации, их основная идея — это модифицировать Fallout 4, затронув минимально возможное количество геймплейных механик, дабы сохранить совместимость с другими возможными модификациями. Сама же модификация Sim Settlements 2 призвана вдохнуть жизнь в поселения в Fallout 4, сделав их значимой частью игрового мира и судеб местных персонажей. Проще говоря, приблизить игровой мир Fallout 4 к реальному.
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Конкретной датой выхода обновления модификации её авторы поделятся с нами позже. Пока что довольствуемся растянутым понятием «осень».
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