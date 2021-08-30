Модификация Sim Settlements 2, по праву считающаяся одной из самых успешных и популярных в сегменте модов для Fallout 4, уже в течение ближайших месяцев получит крупное обновление, которое нарекли Gunner Outbreak. Сопутствующий видеоролик, а также основные подробности, прилагаются.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Модификация Sim Settlements 2, по праву считающаяся одной из самых успешных и популярных в сегменте модов для Fallout 4, уже этой осенью получит крупное обновление, которое нарекли Gunner Outbreak. Сопутствующий видеоролик, а также основные подробности, прилагаются.

По словам разработчиков модификации, их основная идея — это модифицировать Fallout 4, затронув минимально возможное количество геймплейных механик, дабы сохранить совместимость с другими возможными модификациями. Сама же модификация Sim Settlements 2 призвана вдохнуть жизнь в поселения в Fallout 4, сделав их значимой частью игрового мира и судеб местных персонажей. Проще говоря, приблизить игровой мир Fallout 4 к реальному.

реклама

Конкретной датой выхода обновления модификации её авторы поделятся с нами позже. Пока что довольствуемся растянутым понятием «осень».