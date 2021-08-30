Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймплей детективного «выживача» Outbreak Island — с фотоохотой, добычей съестного и посиделками у палатки с костром

Жанр эволюционирует, это здорово.
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

В рамках выставки gamescom 2021 разработчики из студии Tiny Magicans представили геймплейный трейлер Outbreak Island. Этот проект позиционируется как симулятор выживания, совмещённый с детективом. В представленном видео нам показали, чем придётся заниматься игроку: работать с фотокамерой, заниматься расследованиями, мастерить оружие и, разумеется, пытаться выжить.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

По сюжету, некое загадочное излучение свело с ума население острова Эрлсен. Властям пришлось изолировать остров и засекретить некий «инцидент». Главный герой Говард Чапман тайно пробирается на остров и приступает к расследованию катастрофы.

реклама

Упомянутая здесь фотокамера добавлена не «для галочки». Нашему исследователю придётся регулярно пускать её в ход, проявляя определённую изобретательность. С помощью вспышки камеры можно отвлекать заражённых, а возможность удалённой слежки позволит изучить поведение местных обитателей без лишнего риска. Также важно снимать всё подозрительное для добычи улик и продвижения по расследованию.

реклама

Другие атрибуты «выживастика» в Outbreak Island тоже присутствуют. Говарду Чапману нужно создавать оружие, улучшать экипировку, добывать еду и медикаменты. Разработчики пообещали реализовать в игре динамическую смену погоды и времени суток, но герою важно не попасть под излучение, которое изменило всё на таинственном острове.

Релиз Outbreak Island точно состоится в Steam, ведь у проекта есть там своя страничка. Даты выхода, разумеется, нет.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

outbreak island tiny magicans
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Популярный мод Fallout 4 Sim Settlements 2 вскоре получит крупное обновление
+
Геймплей детективного «выживача» Outbreak Island — с фотоохотой, добычей съестного и посиделками у палатки с костром
+
Энтузиаст вооружился Unreal Engine 5 и показал, как должен был выглядеть WarCraft III Reforged
+
Геймер из Германии выбежал на сцену шоу и спросил о GTA 6
+
Детали обновления «Точно в цель» для War Thunder: новая техника, новые графические эффекты и кое-что ещё
9
Destiny 2 и Aliens Fireteam Elite взгромоздились на верхние ступени пьедестала чарта продаж Steam
6
Началось закрытое бета-тестирование Icarus — нового «выживательного» проекта от главного идеолога DayZ
5

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
57
О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно
68
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
137
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
11
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
12
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
7
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%

Сейчас обсуждают

_db_
15:59
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
_db_
15:55
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
NoX
15:53
поЗОРРО
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Radiant Star
15:52
Объект на экране двигаясь например слева направо, пройдет путь за одинаковое количество времени, что при 30гц, что при 360гц, разница лишь в том, что при 360гц объект будет двигаться плавно, но на кан...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
_db_
15:52
Очень скоро, через 10 лет :)
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
_db_
15:50
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Зеновий Радеонович
15:49
"Очень скоро" это до выхода 4000 или позже?
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Дедувка Морощщщ
15:47
Да, а домработница Абрамовича себе каждый год футбольные клубы покупает.
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
coo1erman
15:45
Я тоже работаю в сфере CG и новые проекты сейчас уже просят делать с прицелом на UE5 с трассировкой. Она работает и в софтверном режиме, но с хардерной поддержкой RTX производительность в разы выше. О...
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Зю
15:37
Чтобы для любого DAG Файла была актуальной)
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем