Геймплей детективного «выживача» Outbreak Island — с фотоохотой, добычей съестного и посиделками у палатки с костром
В рамках выставки gamescom 2021 разработчики из студии Tiny Magicans представили геймплейный трейлер Outbreak Island. Этот проект позиционируется как симулятор выживания, совмещённый с детективом. В представленном видео нам показали, чем придётся заниматься игроку: работать с фотокамерой, заниматься расследованиями, мастерить оружие и, разумеется, пытаться выжить.
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По сюжету, некое загадочное излучение свело с ума население острова Эрлсен. Властям пришлось изолировать остров и засекретить некий «инцидент». Главный герой Говард Чапман тайно пробирается на остров и приступает к расследованию катастрофы.
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Упомянутая здесь фотокамера добавлена не «для галочки». Нашему исследователю придётся регулярно пускать её в ход, проявляя определённую изобретательность. С помощью вспышки камеры можно отвлекать заражённых, а возможность удалённой слежки позволит изучить поведение местных обитателей без лишнего риска. Также важно снимать всё подозрительное для добычи улик и продвижения по расследованию.
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Другие атрибуты «выживастика» в Outbreak Island тоже присутствуют. Говарду Чапману нужно создавать оружие, улучшать экипировку, добывать еду и медикаменты. Разработчики пообещали реализовать в игре динамическую смену погоды и времени суток, но герою важно не попасть под излучение, которое изменило всё на таинственном острове.
Релиз Outbreak Island точно состоится в Steam, ведь у проекта есть там своя страничка. Даты выхода, разумеется, нет.
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