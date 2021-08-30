Энтузиаст вооружился Unreal Engine 5 и показал, как должен был выглядеть WarCraft III Reforged
Многое было сказано о WarCraft III Reforged; почти всё плохо и, что самое печальное, почти всё правда. Обновлённая версия культовой стратегии в реальном времени получила одни из самых низких пользовательских оценок в истории игровой промышленности, а также негласно стала полным коммерческим провалом на фоне массовых возвратов средств, чем и заслужила кличку Refunded. По иронии судьбы, в мире обязательно появится энтузиаст-одиночка, который покажет крупной компании, как надо делать ремастеры игр.
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Не стала исключением и WarCraft III. Так, фанат под псевдонимом AXCEL вооружился набором инструментов ранней версии движка Unreal Engine 5 и воссоздал в них любимую игру. Хотя AXCEL не уточняет конкретно, что перед нами именно третья часть WarCraft, но поклонники игры разглядели в демонстрационной записи одну из сюжетных миссий «трёшки».
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Пока что перед нами ранний вариант «ремастера»: не всё функционирует, как должно, да и над пользовательским интерфейсом, как справедливо пишет сам автор, ещё нужно хорошенько потрудиться. В любом случае, работа впечатляющая.
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