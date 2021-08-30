Геймер из Германии выбежал на сцену шоу и спросил о GTA 6
Скоро с момента выхода Grand Theft Auto V исполнится восемь лет, а о продолжении франшизы пока витают только неправдоподобные слухи. Это беспрецедентный случай для Rockstar — максимальный срок, минувший между релизами игр данной безмерно популярной серии, составлял 5 лет: именно столько времени потребовалось Rockstar North, чтобы выпустить пятую номерную часть серии.
реклама
Фанаты Grand Theft Auto уже устали ждать продолжения и ищут любые возможные способы получения интересующей их информации. Так, например, фанат GTA из Германии выбежал на сцену одного из местных телевизионных шоу и, немного ошарашив ведущих, спросил, «Где же, чёрт возьми, GTA 6?».
Естественно, ведущие в данном контексте — такие же простые смертные, как и сам геймер, поэтому данной информацией они не располагают. Более того, один из ведущих даже уточнил, что не успел пройти даже пятую часть, а тут уже о шестой спрашивают.
реклама
Пока что о Grand Theft Auto VI ходят исключительно слухи, причём в основном крайне сомнительные. Одни слухи твердят о возвращении серии в обожаемый всеми Вайс-Сити, другие о главном герое-женщине, третьи же и вовсе напоминают фанатский художественный вымысел.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила