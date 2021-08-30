Скоро с момента выхода Grand Theft Auto V исполнится восемь лет, а о продолжении франшизы пока витают только неправдоподобные слухи. Это беспрецедентный случай для Rockstar — максимальный срок, минувший между релизами игр данной безмерно популярной серии, составлял 5 лет: именно столько времени потребовалось Rockstar North, чтобы выпустить пятую номерную часть серии.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Фанаты Grand Theft Auto уже устали ждать продолжения и ищут любые возможные способы получения интересующей их информации. Так, например, фанат GTA из Германии выбежал на сцену одного из местных телевизионных шоу и, немного ошарашив ведущих, спросил, «Где же, чёрт возьми, GTA 6?».

Естественно, ведущие в данном контексте — такие же простые смертные, как и сам геймер, поэтому данной информацией они не располагают. Более того, один из ведущих даже уточнил, что не успел пройти даже пятую часть, а тут уже о шестой спрашивают.

реклама

Пока что о Grand Theft Auto VI ходят исключительно слухи, причём в основном крайне сомнительные. Одни слухи твердят о возвращении серии в обожаемый всеми Вайс-Сити, другие о главном герое-женщине, третьи же и вовсе напоминают фанатский художественный вымысел.