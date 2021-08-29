Детали обновления «Точно в цель» для War Thunder: новая техника, новые графические эффекты и кое-что ещё
Онлайн-экшен War Thunder в следующем месяце должен получить большое обновление, которое называется «Точно в цель». Апдейт пополнит парк доступной наземной, воздушной и морской техники. О самом важно мы расскажем прямо сейчас.
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Одна из ключевых новинок обновления — советский истребитель-бомбардировщик МиГ-27М, который станет первым самолётом в игре, использующим корректируемые авиабомбы. По факту, мы имеем дело с новым классом управляемого оружия. Истребитель может использовать неуправляемые, свободнопадающие бомбы вкупе с набором управляемых ракет. Дополнительно МиГ-27М оснащён шестиствольной 30-миллимитровой пушкой.
Из техники обновление «Точно в цель» также предложит игрокам:
- Yubari — японский лёгкий крейсер;
- 2С25 «Спрут-СД» — десантируемая самоходная противотанковая пушка;
- Pansarbandvagn 301 — шведский гусеничный бронетранспортёр;
- Nanchang A-5C — пакистанский штурмовик китайской постройки;
- ZTZ99-III — китайский основной боевой танк.
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Разработчики War Thunder, что после установки обновления «Точно в цель» в игровом клиенте произойдут следующие косметические преобразования:
- улучшатся эффекты срыва потока и отрисовки тепловых целей;
- у крупных кораблей появятся системы управления огнём;
- артиллерийские директоры, дальномеры, контрольно-дальномерные посты и центральные
- артиллерийские посты смогут рассчитывать точное упреждение.
Представители Gaijin Entertainment пообещали рассказа подробнее про обновление «Точно в цель» в течение ближайших нескольких недель.
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