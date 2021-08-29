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Детали обновления «Точно в цель» для War Thunder: новая техника, новые графические эффекты и кое-что ещё

Для понимающих.
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Онлайн-экшен War Thunder в следующем месяце должен получить большое обновление, которое называется «Точно в цель». Апдейт пополнит парк доступной наземной, воздушной и морской техники. О самом важно мы расскажем прямо сейчас.

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Одна из ключевых новинок обновления — советский истребитель-бомбардировщик МиГ-27М, который станет первым самолётом в игре, использующим корректируемые авиабомбы. По факту, мы имеем дело с новым классом управляемого оружия. Истребитель может использовать неуправляемые, свободнопадающие бомбы вкупе с набором управляемых ракет. Дополнительно МиГ-27М оснащён шестиствольной 30-миллимитровой пушкой.

Из техники обновление «Точно в цель» также предложит игрокам:

  • Yubari — японский лёгкий крейсер;
  • 2С25 «Спрут-СД» — десантируемая самоходная противотанковая пушка;
  • Pansarbandvagn 301 — шведский гусеничный бронетранспортёр;
  • Nanchang A-5C — пакистанский штурмовик китайской постройки;
  • ZTZ99-III — китайский основной боевой танк.

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Разработчики War Thunder, что после установки обновления «Точно в цель» в игровом клиенте произойдут следующие косметические преобразования:

  • улучшатся эффекты срыва потока и отрисовки тепловых целей;
  • у крупных кораблей появятся системы управления огнём;
  • артиллерийские директоры, дальномеры, контрольно-дальномерные посты и центральные
  • артиллерийские посты смогут рассчитывать точное упреждение.

Представители Gaijin Entertainment пообещали рассказа подробнее про обновление «Точно в цель» в течение ближайших нескольких недель.

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