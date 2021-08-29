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Началось закрытое бета-тестирование Icarus — нового «выживательного» проекта от главного идеолога DayZ

Поучаствовать смогут только те, кто оформил предзаказ.
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Духовный идеолог опостылевшего «выживастика» DayZ в данный момент занят производством другого проекта в этом жанре — Icarus. Это симулятор выживания в фантастическом сеттинге, в котором основной упор делается на PvP-сражения. Так вот, можно ещё долго шутить про нерасторопность Дина Холла, но его Icarus переходит в стадию закрытого бета-тестирования — доступ к мероприятию получат те игроки, кто ранее успел оформить предзаказ.

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По каким-то странным обстоятельствам, команда разработки Icarus будет проводить тесты только по выходным дням. Например, первое мероприятие идёт прямо сейчас и продлится до завтрашнего дня, 20:00 МСК. Этап пройдёт в лесу и без бурь, а следующие посвятят другим геймплейным элементам, с полным расписанием «выживастика» можно свериться по прикреплённой здесь дорожной карте.

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Напомним, Icarus — симулятор выживания, в котором команде до 8 человек нужно отправиться в суровый и беспощадный мир Икарус, покинув перед этим орбитальную станцию.

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Искателям приключений придётся выполнять разные задания, искать ценные экзоресурсы, заниматься собирательством, выслеживать животных и регулярно возвращаться на орбитальную станцию. Там нужно будет создавать новые механизмы и аппаратуру для подготовки к новым вылазкам.

Выход Icarus запланирован на 20 ноября, прямо сейчас вы можете отдать деньги команде Дина Холла (463,5 рублей), но помните, что разработку DayZ он оставил, проект неприлично долго находился в раннем доступе.

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