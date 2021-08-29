Amplitude вовсю трудится над инструментами моддинга для своей 4X-стратегии Humankind
Не секрет, что возможность устанавливать модификации и, что немаловажно, создавать их с помощью официальных инструментов, сегодня является одним из важных факторов при выборе видеоигры. В случае с глобальными стратегиями данная функциональность вообще может стать спасением для тех, кому не по нраву стандартный пользовательский интерфейс или же чьи представления о балансе и логике в корне отличаются от представлений разработчиков.
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Сотрудники Amplitude Studios, недавно выпустившей свою первую историческую глобальную стратегию Humankind, прекрасно это понимают и вовсю работают над созданием для него инструментов моддинга. Сроки завершения данной работы, безусловно, сдвинулись, однако Amplitude от своих обещаний не отказывается и рассчитывает предоставить игрокам доступ к мод-инструментам, как только они (инструменты) будут к этому готовы.
Хотя работа над инструментарием ведётся, разработчики сразу предупреждают, что пройдёт время, прежде чем он достигнет максимального запланированного уровня функциональности. Первая версия будет сильно ограничена в своих возможностях.
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Humankind вышла в середине этого месяца и получила 70-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Что, конечно, не так высоко, как хотелось бы для проекта, призванного стать полноценным конкурентом откровенно «обнаглевшей» франшизы Sid Meier’s Civilization.
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