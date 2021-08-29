Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Amplitude вовсю трудится над инструментами моддинга для своей 4X-стратегии Humankind

А там уж моддеры сделают всё, что их душе угодно.
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

Не секрет, что возможность устанавливать модификации и, что немаловажно, создавать их с помощью официальных инструментов, сегодня является одним из важных факторов при выборе видеоигры. В случае с глобальными стратегиями данная функциональность вообще может стать спасением для тех, кому не по нраву стандартный пользовательский интерфейс или же чьи представления о балансе и логике в корне отличаются от представлений разработчиков.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Сотрудники Amplitude Studios, недавно выпустившей свою первую историческую глобальную стратегию Humankind, прекрасно это понимают и вовсю работают над созданием для него инструментов моддинга. Сроки завершения данной работы, безусловно, сдвинулись, однако Amplitude от своих обещаний не отказывается и рассчитывает предоставить игрокам доступ к мод-инструментам, как только они (инструменты) будут к этому готовы.

Хотя работа над инструментарием ведётся, разработчики сразу предупреждают, что пройдёт время, прежде чем он достигнет максимального запланированного уровня функциональности. Первая версия будет сильно ограничена в своих возможностях.

реклама

Humankind вышла в середине этого месяца и получила 70-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Что, конечно, не так высоко, как хотелось бы для проекта, призванного стать полноценным конкурентом откровенно «обнаглевшей» франшизы Sid Meier’s Civilization.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

humankind amplitude studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Amplitude вовсю трудится над инструментами моддинга для своей 4X-стратегии Humankind
+
Денег на это нет: авторы Psychonauts 2 о локализации игры на дополнительные языки
6
Норман Ридус намекнул на продолжение Death Stranding
4
Авторы Halo Infinite объяснили, почему не показали на gamescom 2021 геймплей одиночной кампании
5
Стратегия Iron Conflict перешла на условно-бесплатную модель распространения
+
Naughty Dog ищет новых сотрудников для работы над мультиплеерным проектом
+

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
48
О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно
55
Чиплетное будущее - с 2022 года большинство процессоров и видеокарт перейдут на чиплеты
42
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
4
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
4

Сейчас обсуждают

Groove75
15:27
Да это типичный задрот, которые купив айфон и жтх 3080 считают себя "илитой"
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Дмитрий
15:26
109к стоит. был 120 и выше
Поставки GeForce RTX 30 в сентябре могут сократиться на 50% из-за COVID-19
Groove75
15:25
Просто у человека другие приоритеты в жизни по вложению денег.
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Дмитрий
15:23
потомучто из России там каждый день видюхи выгребают) но часто завозят опять. когда у нас барыги еще по кое как нормальныым продавали там например 3060 по 50к то еще на ку не брали. Сейчас то ваще ...
Поставки GeForce RTX 30 в сентябре могут сократиться на 50% из-за COVID-19
KashtanPalash
15:23
одно другому не мешает
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Дмитрий
15:22
ну он конеш норм. друг тоже типа такого купил за сотку доволен. но за 150к можно системник собранный взять с 3070 и интолом 10700 11700
Поставки GeForce RTX 30 в сентябре могут сократиться на 50% из-за COVID-19
KAA
15:21
Когда-то хватало и черно-зеленых мониторов, и советских ЭЛТ телевизоров.
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Melofon
15:20
Ага, ещё скажи что земля плоская)))))
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Kopcheniy
15:18
Если тестить с потреблением по паспортным значениям, то Интел начнет писос делать.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Kopcheniy
15:17
Нулевой оффсет у меня на АВХ. А кольцо на 4700 стоит.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем