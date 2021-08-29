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Норман Ридус намекнул на продолжение Death Stranding

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Актёр Норман Ридус, исполнивший в Death Stranding роль главного героя — Сэма Портера Бриджеса — в беседе с журналистами бразильского издания AdoroCinema обмолвился о том, что продолжение данной приключенческой игры от Хидео Кодзимы уже находится в разработке.

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По неоднозначным словам Ридуса, которые сопровождало словосочетание «я думаю», проект находится в стадии обсуждения, а это значит, что к его активной разработке коллектив Kojima Productions ещё не приступал. Поэтому хоть новость и потенциально позитивная, но ждать её воплощения, если оно вообще будет, предстоит ещё не один год.

Что же касается конкретных и официально сформулированных планов, то студия Кодзимы готовит к релизу на PlayStation 5 «режиссёрскую» версию Death Stranding. Запуск обновлённой версии игры, которая порадует новым контентом и дополнительными сюжетными заданиями, запланирован на 24 сентября.

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