Авторы Halo Infinite объяснили, почему не показали на gamescom 2021 геймплей одиночной кампании
Halo Infinite приняла участие в выставке gamescom 2021, но в достаточно необычном, неожиданном виде: нам показали кинематографический трейлер первого сезона сетевого режима проекта и объявили точную дату выхода игры — 8 декабря. Однако запись игрового процесса одиночной кампании, публикации которой ждали многие поклонники франшизы, разработчики с собой не привезли.
реклама
После завершения выставки представители студии 343 Industries объяснили, почему. В настоящее время разработчики находятся на финишной прямой производства Halo Infinite и стараются избегать различных «отвлекающих» факторов. Сама игра уже фактически готова, но команда занимается обнаружением и отстрелом ошибок и багов, дабы к релизу всё было «отполировано» до блеска.
Хочется верить, что желание не «отвлекаться» является первостепенным во всей этой истории. Потому что если в игре настолько много багов, что нам боятся показать её за несколько месяцев до релиза, то прогноз может быть печальным.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила