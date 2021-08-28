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Авторы Halo Infinite объяснили, почему не показали на gamescom 2021 геймплей одиночной кампании

Ещё не готово в достаточной степени.
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Halo Infinite приняла участие в выставке gamescom 2021, но в достаточно необычном, неожиданном виде: нам показали кинематографический трейлер первого сезона сетевого режима проекта и объявили точную дату выхода игры — 8 декабря. Однако запись игрового процесса одиночной кампании, публикации которой ждали многие поклонники франшизы, разработчики с собой не привезли.

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После завершения выставки представители студии 343 Industries объяснили, почему. В настоящее время разработчики находятся на финишной прямой производства Halo Infinite и стараются избегать различных «отвлекающих» факторов. Сама игра уже фактически готова, но команда занимается обнаружением и отстрелом ошибок и багов, дабы к релизу всё было «отполировано» до блеска.

Хочется верить, что желание не «отвлекаться» является первостепенным во всей этой истории. Потому что если в игре настолько много багов, что нам боятся показать её за несколько месяцев до релиза, то прогноз может быть печальным.

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