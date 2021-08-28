Naughty Dog ищет новых сотрудников для работы над мультиплеерным проектом
О том, что отмеченная массой наград студия Naughty Dog готовит самостоятельную версию мультиплеерного проекта на основе The Last of Us Part II, нам известно уже очень давно. Каких-либо подробностей, равно как и сроков выхода, пока нет, что прямо намекает на раннюю стадию производства данного проекта. Темпы работы коллектив явно не устраивают, поэтому студия ищет таланты для расширения своего штата.
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Как пишут разработчики, им требуются сотрудники для производства мультиплеерного проекта с кинематографическими элементами. Naughty Dog ищет мастеров геймдизайна, программистов ИИ и анимаций, разработчиков пользовательского интерфейса, а также специалистов по освещению и визуальным эффектам.
Сам факт поиска новых сотрудников не может не радовать, но то обстоятельство, что все они — ключевые — уже расстраивает. По всей видимости, в деле производства данного многообещающего проекта ещё даже конь не валялся.
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