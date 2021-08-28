Красивый и очень пафосный кинематографический трейлер тактической RPG Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters
Если вы ещё не окончательно запутались в великом многообразии различных игр по вселенной Warhammer 40,000, то спешим напомнить, что к релизу готовится ещё один проект: тактическая ролевая игра с подзаголовком Chaos Gate — Daemonhunters. Непосредственно запуск проекта назначен на следующий год, но, по нормам и правилам игровой промышленности, сопутствующие видеоролики должны выходить регулярно. Сегодня — очередь симпатичного, но короткого и излишне пафосного кинематографического трейлера.
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Напомним, что в Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters нам предстоит взять под своё управление Серых Рыцарей — спецотряд космодесантников, занимающийся искоренением Хаоса и его порождений. Ролевой элемент проекта выражен в необходимости развивать свой отряд космодесантников, подбирая для них необходимые способности, ну а тактический элемент заключается в соответствующей боевой системе, где важно использовать укрытия и слабые места противников.
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Игровой процесс обещают показать уже в следующем месяце.
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