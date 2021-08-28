Huawei объявила о запуске новой версии программной прошивки EMUI для устройств под управлением Android — не смотря на тот факт, что сейчас компания занимается активным продвижением и разработкой собственной операционной системы Harmony OS 2.0.

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Как и ожидалось, новая версия пользовательского интерфейса получила название EMUI 12. Разработчики реализовали в новой оболочке быстрый доступ к настройке параметров воспроизведения аудио, быстрый доступ к настройкам Wi-FI и Bluetooth — теперь это можно сделать из любого экрана с помощью жеста смахивания.

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Над системой безопасности тоже поработали. Например, инструмент Disturbed File System упрощает просмотр файлов, находящихся в памяти устройства, через ноутбук. А в режиме Multi-screen Collaboration можно разблокировать телефон с помощью ввода пароля на компьютере.

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Экосистемный подход с гибкой синхронизацией с ноутбуками и другими устройствами делает EMUI 12 ещё больше похожей на Harmony OS 2.0. Связав смартфон и компьютер, пользователь сможет принимать сообщения, звонки, транслировать ролики, осуществлять видеозвонки и обмениваться файлами между устройствами.

Внешне оболочка изменилась не очень сильно, но, опять же, очевидная схожесть с Harmony OS 2.0 прослеживается. Доступна тонкая настройка градиентов и более естественные эффекты, есть также бесступенчатая настройка размера шрифта.

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Точные сроки ввода EMUI 12 пока не названы. Также Huawei не торопится раскрывать список устройств, для которых этот пользовательский интерфейс будет доступен.