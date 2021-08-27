Разработчики из компании FromSoftware провели в конце августа 16-минутную презентацию проекта Elden Ring на PC для отдельных журналистов. После данного мероприятия в Сети появилось множество новых сведений по игре, которыми мы обязательно должны с вами поделиться.

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Мир в Elden Ring будет достаточно большим, разработчики выдадут игрокам в пользование карту мира, которая будет открываться по мере его исследования. Ставить свои метки на карте тоже разрешат — но про это мы знали ещё в момент дебютной демонстрации геймплея. Сама карта оформлена в виде свитка, над которым потрудился местный картограф. С помощью меток игрок сможет указывать, где находятся сокровища, входы в подземелья, противники и NPC.

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Важные противники в Elden Ring будут жить в специально отведённых для этого локациях — Подземельях наследников (или Legacy Dungeon). Одной из таких зон станет Штормовой замок, проникнуть в который можно будет несколькими путями. Подземелья придётся обязательно зачищать, иначе продвижение по сюжету заблокируется.

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В рамках пресс-показа журналистам дали посмотреть на битву с боссом, дизайн которого покажется знакомым всем поклонникам Souls-игр: огромный многорукий дядька, наносит удары наотмашь.

Сам герой тоже кое-что умеет исполнять по части боевых приёмов. Новая геймплейная механика Guard Counter позволяет после блокирования удара наносить контрудар, а особо мощными выпадами игрок сможет лишать врагов выносливости и проводить эффектные добивания. Забавно, что авторы Elden Ring предусмотрели возможность сражаться верхом на коне не только для воинов, но также для лучников и магов.

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Ещё один интересный момент — сотрудничество разработчиков с писателем Джорджем Мартином. Он поработал над предысторией и мифологией Elden Ring. Писатель, например, занимался описанием Древнего Кольца — ключевого артефакта в мире игры. Разработчики дали понять, что в Elden Ring будет несколько концовок, а прямой сюжетной связи между Dark Souls и Elden Ring не намечается.

Elden Ring должна выйти 21 января 2021 года на PC, PlayStation и Xbox.