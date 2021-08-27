Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые подробности Elden Ring: мир игры, боевая система и творчество Джорджа Мартина

Есть также новые скриншоты и видео.
3
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

Разработчики из компании FromSoftware провели в конце августа 16-минутную презентацию проекта Elden Ring на PC для отдельных журналистов. После данного мероприятия в Сети появилось множество новых сведений по игре, которыми мы обязательно должны с вами поделиться.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Мир в Elden Ring будет достаточно большим, разработчики выдадут игрокам в пользование карту мира, которая будет открываться по мере его исследования. Ставить свои метки на карте тоже разрешат — но про это мы знали ещё в момент дебютной демонстрации геймплея. Сама карта оформлена в виде свитка, над которым потрудился местный картограф. С помощью меток игрок сможет указывать, где находятся сокровища, входы в подземелья, противники и NPC.

реклама

Важные противники в Elden Ring будут жить в специально отведённых для этого локациях — Подземельях наследников (или Legacy Dungeon). Одной из таких зон станет Штормовой замок, проникнуть в который можно будет несколькими путями. Подземелья придётся обязательно зачищать, иначе продвижение по сюжету заблокируется.

реклама

В рамках пресс-показа журналистам дали посмотреть на битву с боссом, дизайн которого покажется знакомым всем поклонникам Souls-игр: огромный многорукий дядька, наносит удары наотмашь.

Сам герой тоже кое-что умеет исполнять по части боевых приёмов. Новая геймплейная механика Guard Counter позволяет после блокирования удара наносить контрудар, а особо мощными выпадами игрок сможет лишать врагов выносливости и проводить эффектные добивания. Забавно, что авторы Elden Ring предусмотрели возможность сражаться верхом на коне не только для воинов, но также для лучников и магов.

реклама

Ещё один интересный момент — сотрудничество разработчиков с писателем Джорджем Мартином. Он поработал над предысторией и мифологией Elden Ring. Писатель, например, занимался описанием Древнего Кольца — ключевого артефакта в мире игры. Разработчики дали понять, что в Elden Ring будет несколько концовок, а прямой сюжетной связи между Dark Souls и Elden Ring не намечается.

Elden Ring должна выйти 21 января 2021 года на PC, PlayStation и Xbox.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

from software elden ring
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Pathfinder Kingmaker можно поиграть бесплатно до конца выходных
+
Новые подробности Elden Ring: мир игры, боевая система и творчество Джорджа Мартина
3
Elden Ring завоевала четыре награды на gamescom 2021
4
На PlayStation стартовала двухдневная «альфа» Call of Duty Vanguard
+
«ВКонтакте» с 30 августа запретит слушать музыку с выключенным экраном смартфона без подписки
12
Гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione в феврале прикатит на PS5 и Xbox Series
2
Инди-разработчик из Екатеринбурга решил временно бросить своё занятие из-за политики «рефандов» Steam
10

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
74
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
31
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
82
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Действительно ли TikTok шпионит за вами
20

Сейчас обсуждают

Эдуард
23:50
>2 ночи Ну у кого как
Американское правительство не будет мешать майнерам добывать криптовалюту и не пойдёт по пути Китая
Beriya
23:49
Эту старую свинью туда не возьмут
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
Daimler
23:49
Господи, опять эта идиотская интерпретация цифр... Процент пользователей с определенным языком ни о чем не говорит от слова совсем. Пользователей с французским языком может быть в 4 раза меньше чем с ...
Русскоязычные геймеры «бомбардируют» Psychonauts 2 на Metacritic из-за отсутствия локализации
h2o
23:48
ну ты загнул ваще....изверг)) достаточно по воскресеньям в церкавь походить
Александр Лукашенко пригласил всех майнить криптовалюту на горно-обогатительном комбинате
eds
23:47
Проблема Мортал шел, что это в ней контента на 2-3 часа, за 2-3 часа ты увидишь весь контент в игре, а потом будет копипаста, те же враги, только сильнее и те же локации, но с другим освещением. Прост...
Elden Ring завоевала четыре награды на gamescom 2021
mVlad
23:47
Дурень думкой богатеет
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
Анатолий Молдаванов
23:44
Никаких. Я просто назвал это срекуляцией, а в России спекулянт-это не очень. Ну такое мнение о них. Вот собственно и всё.
Американское правительство не будет мешать майнерам добывать криптовалюту и не пойдёт по пути Китая
Анатолий Молдаванов
23:42
Ну я там скрины скинул. Тут два варианта, а третьего не дано. Фуфло или для майнинга. Вот собственно и всё. Там даже есть на скрине гарантия 3 месяца, а такая гарантия только для майнинга.
Пользователь из РФ сфотографировал видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб памяти
Cyborg39rus
23:41
Где написано, что у карты есть ограничение по разрешению. NFS MW 2005 или старые сталкеры отлично гоняются в 4К.
RX 6600 XT vs RTX 3070 в 5 играх - примерное равенство в скорости при двойной разнице в цене
Kira625
23:41
Удачи тебе попробовать получить свою долю в реальном производстве за пару акций газпрома. ;)
Американское правительство не будет мешать майнерам добывать криптовалюту и не пойдёт по пути Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем