На PlayStation стартовала двухдневная «альфа» Call of Duty Vanguard
Как и было обещано, сегодня на PlayStation 4 и PlayStation 5 стартовало альфа-тестирование потенциально прекрасной Call of Duty Vanguard. Таким образом Activision выражает преданность давнему сотрудничеству с Sony, ну а нам остаётся только дождаться середины сентября и опробовать «бету» Vanguard уже в полностью открытом и всеобщем режиме.
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В рамках альфа-тестирования игрокам позволят опробовать режим «Битва чемпионов», в котором восемь команд сражаются в разных секторах карты за звание лучшей. На время тестирования игроки могут объединяться в команды по два или три человека.
Игроки стартуют с полностью идентичным оружием и снаряжением, однако допускается последующее его (снаряжения) улучшение за счёт полученных за убийство противников очков.
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Что же касается бета-тестирования, то оно пройдёт в три этапа в следующем месяце: с 10 по 13 сентября для предзаказчиков на PlayStation, с 16 по 17 сентября на PC и Xbox по предзаказу и на PlayStation для всех, ну и с 18 по 20 сентября для всех без ограничений.
Релиз Call of Duty Vanguard — 5 ноября на всех актуальных платформах.
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