Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об изменениях в работе своего музыкального сервиса, которые должны вступить в силу уже с 30 августа. Так, пользователи, у которых нет подписки на сервис, больше не смогут прослушивать музыку на заблокированном телефоне — экран на устройстве всегда должен быть включён.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Любителям «халявы», которые до сих пор используют «ВКонтакте» для прослушивания музыки, нужно будет держать приложение открытым, а экран устройства — разблокированным. Напомним, ранее пользователи могли слушать музыку без ограничений в фоновом режиме (устройство заблокировано, экран выключен) до 30 минут в день.

Зато у подписчиков VK Combo, Музыки ВКонтакте и BOOM с 30 августа появится возможность скачать музыку и слушать её в приложении VK без интернета. Раньше такая опция была доступна только в приложении BOOM. Также с подпиской доступно прослушивание треков в фоновом режиме.

реклама

Разумеется, в комментариях под этой новостью в официальном группе «ВКонтакте» пользователи раскритиковали нововведение, отметив, что мало кто слушает музыку в включённым дисплеем на смартфоне. Зато команда поддержки социальной сети объявила о снижении стоимости подписки VK Combo до 75 рублей в месяц на следующие полгода, после чего за неё опять будут просить 169 рублей в месяц.