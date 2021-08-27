«ВКонтакте» с 30 августа запретит слушать музыку с выключенным экраном смартфона без подписки
Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об изменениях в работе своего музыкального сервиса, которые должны вступить в силу уже с 30 августа. Так, пользователи, у которых нет подписки на сервис, больше не смогут прослушивать музыку на заблокированном телефоне — экран на устройстве всегда должен быть включён.
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Любителям «халявы», которые до сих пор используют «ВКонтакте» для прослушивания музыки, нужно будет держать приложение открытым, а экран устройства — разблокированным. Напомним, ранее пользователи могли слушать музыку без ограничений в фоновом режиме (устройство заблокировано, экран выключен) до 30 минут в день.
Зато у подписчиков VK Combo, Музыки ВКонтакте и BOOM с 30 августа появится возможность скачать музыку и слушать её в приложении VK без интернета. Раньше такая опция была доступна только в приложении BOOM. Также с подпиской доступно прослушивание треков в фоновом режиме.
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Разумеется, в комментариях под этой новостью в официальном группе «ВКонтакте» пользователи раскритиковали нововведение, отметив, что мало кто слушает музыку в включённым дисплеем на смартфоне. Зато команда поддержки социальной сети объявила о снижении стоимости подписки VK Combo до 75 рублей в месяц на следующие полгода, после чего за неё опять будут просить 169 рублей в месяц.
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