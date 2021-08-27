Инди-разработчик из Екатеринбурга решил временно бросить своё занятие из-за политики «рефандов» Steam
Разработчик инди-игр Александр Решетников из студии EMIKA_GAMES сообщил через Twitter о том, что завязывает с разработкой игр на неопределённый срок. Мимо этой ситуации и объявления можно было спокойно пройти мимо, если бы не обстоятельства такого решения. Александр Решетников утверждает, что временно уйти из разработки его вынудила политика «рефандов» в Steam. Последняя, если что, позволяет вернуть деньги за проект, если покупатель провёл в ней менее 2 часов.
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Представитель EMIKA_GAMES пояснил, что его игра Summer of ’58 по игровому времени длится менее 2 часов. То есть, заинтересованный игрок покупает её, проходит и просит деньги на возврат. Решетников сетует, что на этот проект он получил огромное количество запросов на «рефанд», а при этом у него 88% рейтинга на основании 284 отзывов. Решетников в своём сообщении поблагодарил поклонников его творчества и дал понять, что разработка нового проекта From Day To Day останавливается на неопределённый срок.
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Summer of ’58 — это психологический хоррор от первого лица, действие которого, происходит в заброшенном здании советского лагеря. Мы имеем дело с пионерским лагерем «Юность», который когда-то был обычным местом, где родители оставляли детей на лето. В один день 1958 года там случился «кошмар, который оказался намного страшнее рассказов у костра».
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Лагерь пришлось закрыть, и его никто не посещал вплоть до 2008 года. Именно тогда видеоблогер Алекс Мортон, снимающий разоблачительные видео о паранормальных явлениях по всему миру, отправляется в Россию по просьбам своих подписчиков. Герою предстоит исследовать заброшенный лагерь «Юность» и проверить, есть ли там «неупокоенные души», о которых говорят местные жители.
Friends! I'm really shocked by such support! I didn't expect that so many people would support me! pic.twitter.com/z70VYbfg73— EMIKA_GAMES (@EmikaGames) August 27, 2021
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Также после публикации своего заявления Решетников сообщил, что получил много сообщений со словами поддержки. Разработчик дал понять, что хочет создавать игры без растягивания их продолжительности. То есть, советы уровня «сделай игру не на два, а на три часа» ему не нужны.
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