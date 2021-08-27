Игровая индустрия — это такая сфера деятельности, где текучка кадров, особенно на руководящих позициях, довольно редкое явление. Зачастую разработчики стараются стабильно трудиться в своей «альма-матер», не бегая из одной конторы в другую и обеспечивая себе достойное портфолио. Но рано или поздно вкалывать всё же надоедает, и разработчики с помпой объявляют об уходе из своих компаний: так, в Bethesda Game Studios больше не работает Джефф Гардинер, протрудившийся в данном коллективе без малого шестнадцать лет.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

За эти годы Гардинер успел поработать над The Elder Scrolls IV Oblivion и дополнениям к ней, был продюсером Fallout 3, The Elder Scrolls V Skyrim и Fallout 4, а также руководителем проекта (Project Lead) Fallout 76.

В причины ухода из компании Гардинер не вдаётся, да и планов на будущее у него пока нет. Сейчас он хотел бы отдохнуть и поразмыслить на тему, как и что делать дальше.