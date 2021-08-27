Руководитель Fallout 76 покинул Bethesda после 16 лет работы
Игровая индустрия — это такая сфера деятельности, где текучка кадров, особенно на руководящих позициях, довольно редкое явление. Зачастую разработчики стараются стабильно трудиться в своей «альма-матер», не бегая из одной конторы в другую и обеспечивая себе достойное портфолио. Но рано или поздно вкалывать всё же надоедает, и разработчики с помпой объявляют об уходе из своих компаний: так, в Bethesda Game Studios больше не работает Джефф Гардинер, протрудившийся в данном коллективе без малого шестнадцать лет.
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За эти годы Гардинер успел поработать над The Elder Scrolls IV Oblivion и дополнениям к ней, был продюсером Fallout 3, The Elder Scrolls V Skyrim и Fallout 4, а также руководителем проекта (Project Lead) Fallout 76.
В причины ухода из компании Гардинер не вдаётся, да и планов на будущее у него пока нет. Сейчас он хотел бы отдохнуть и поразмыслить на тему, как и что делать дальше.
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