American Truck Simulator: посвящённое штату Вайоминг дополнение выйдет в начале сентября
Разработчики American Truck Simulator, который многими воспринимается как продукт «в комплекте» с куда более популярным Euro Truck Simulator 2, продолжают развивать своё менее востребованное детище. Анонсированное ещё в незапамятные времена дополнение Wyoming, посвящённое одноимённому штату на западе США, наконец-то обрело дату выхода: прокатиться по живописным, но безлюдным локациям можно будет уже с 7 сентября. Сопутствующий видеоролик с демонстрацией красот Вайоминга прилагается.
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Поскольку American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2 идут, что называется, рука об руку, то не лишним будет напомнить, что «европейский» симулятор дальнобойщика также постоянно развивается. Сейчас, например, разработчики из SCS Software вовсю трудятся над посвящённым России дополнением Heart of Russia. Когда оно выйдет, впрочем, пока тайна за семью печатями.
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