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Кинематографичный и геймплейный ролики Soulstice — мрачного экшена про суровую девушку, которая путешествует с призраком сестры

Тут и слэшер, и платформер.
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Разработчики из Reply Game Studios на выставке gamescom 2021 показали новый кинематографичный трейлер Soulstice — сурового и очень динамичного экшена про девушку, которая странствует в кампании призрака своей сестры. Причина появления призрака максимально драматичная: сестра пожертвовала своей жизнью и стала духом, чтобы главная героиня обрела сверхъестественные способности.

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В трейлере намешаны стычки героини не только с рядовыми противниками, но и с мерзкими увальнями-боссами. Скорость движений девушки запредельная, красочные спецэффекты бьют фонтаном, а хорошо подобранный саундтрек только усиливает ощущения от просмотра.

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После выпуска кинематографического ролика авторы Soulstice подготовили видео с игровым процессом, снабдив его собственными комментариями и ответами на вопросы.

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Основное внимание в ролике уделяется «боёвке» и системе перемещения героини. Авторы не стесняются заимствовать основные приёмы из известных слэшеров, чередуя плотные стычки элементами платформера. Игровая камера здесь постоянно меняет свое расположение: то взмывает резко вверх, то перемещается куда-то вбок.

Soultice должна выйти в 2022 году, авторы рассчитывают выпустить игру на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Кинематографичный и геймплейный ролики Soulstice — мрачного экшена про суровую девушку, которая путешествует с призраком сестры
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