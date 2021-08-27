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Создатели Alaskan Truck Simulator скрестили геймплей классического симулятора дальнобойщика с «выживачом» — смотрим видео

Нашему дальнобойщику придётся готовить еду, менять колёса и копаться в «движке».
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Разработчики из Road Studio анонсировали Alaskan Truck Simulator, проект предложит «дальнобойщикам» отправиться изучать просторы северо-западного штата США, попутно занимаясь извозом.

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Сами авторы называют Alaskan Truck Simulator уникальной игрой, в которой классический геймплей симулятора дальнобойщика сочетается с элементами выживания в «безжалостных природных условиях Аляски». Геймплей нового симулятора максимально разнообразный. Игроку придётся осваивать технику вождения по извилистым заснеженным дорогам, следить не только за состоянием автомобиля в условиях сурового климата, но и самочувствием самого водителя.

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Авторы Alaskan Truck Simulator хотят дополнить формулу типичного проекта жанра, внося туда новые переменные. Игрок вынужден будет отслеживать показатели состояния машины и его водителя.

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Все основные действия дальнобойщику придётся выполнять самостоятельно, без условностей. Сначала он должен будет поесть, поспать, после чего заняться своим грузовиком. Скажем, поставить цепи на колёса, поковыряться в «движке», самолично вставить пистолет в бак на заправке — никаких шуток, тут всё серьёзно.

Про остальные особенности Alaskan Truck Simulator мы расскажем тезисно. Итак, для проекта заявлено:

  • динамическая погодная система и смена времени суток;
  • набор максимально интерактивных локаций с возможностью их изучения;
  • продуманная экономическая система с набором специальностей, званий и прочих атрибутов для главного героя;
  • система выживания — про важность приготовления пищи мы уже упоминания;
  • система создания предметов, а также починки и обновления деталей и узлов автомобилей;
  • масштабная сетка дорог, доступных для изучения.

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Релиз Alaskan Truck Simulator намечен на начало следующего года, среди целевых платформ пока есть только PC, за подробностями идём на страницу проекта в Steam.

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