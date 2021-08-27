Геймплейный ролик Trepang2 демонстрирует любовь разработчиков к F.E.A.R.: офисы, кровь, умные противники и замедление времени
В конце 2019 года разработчики из Trepang Studios выпустили демоверсию Trepang2 — динамичного экшена, до неприличия похожего на оригинальный F.E.A.R. Уже тогда было понятно, что нас ждёт правильный идейный наследник одного из лучших проектов от Monolith. А теперь мы знаем, что Trepang2 обязательно доживёт до релиза, ведь у него появился издатель — компания Team17.
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Авторы Trepang2 без особых стеснений копируют лучшие идеи и приёмы оригинальной F.E.A.R. — причём, делают это так старательно, что их даже ругать не хочется. Тут есть перестрелки с замедлением времени, декорации в виде бесконечных офисов с мебелью и разбросанными бумагами, ненавязчивый рукопашный бой и обязательные хоррор-элементы.
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О последних важно написать поподробнее: главному герою придётся исследовать плохо освещённые коридоры с мерцающими лампами, кровяными разводами на полу и запрятанными там монстрами. Одного из них можно даже увидеть в трейлере, но, скорее всего, он не тот, за кого себя выдаёт.
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Геймплей Trepang2 тоже вобрал в себя всё лучшее от F.E.A.R. Отпор главному герою будут давать противники с продвинутым ИИ, реагировать на их выпады придётся по ситуации: комбинировать удары в рукопашной, использовать врагов в качестве живого щита и делать неожиданные выпады из зоны невидимости. Представленное в трейлере действо завораживает, а это значит, что у Trepang2 есть шанс — благо, ниша давно пустует.
Релиз Trepang2 намечен на будущий год, в качестве целевых платформ пока указан только PC, своя страничка игры в Steam уже есть.
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