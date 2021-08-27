Bethesda рассказала о трёх локациях из Starfield с помощью новых видеороликов
Компания Bethesda решила напомнить об официально анонсированном несколько месяцев назад проекте Starfield, рассказав о трёх локациях из игры.
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Информацию подали с помощью коротких роликов, которые даже реальных геймплейных кадров не содержат. Парочка концепт-артов и задумчивые лица сотрудников Bethesda — всё, что доступно для изучения зрителям.
Итак, в Starfield будет Акила-Сити — столица Содружества Свободных Звёзд. Это здешняя конфедерация трёх звёздных систем. Акила ограждена от внешнего мира, потому что за её пределами обитают кровожадные ашты — инопланетные хищники, похожие на помесь волка и велоцираптора.
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Неон — город удовольствий в Starfield. По здешней легенде, корпорация Xenofresh построила огромную рыболовную платформу в «ничем не примечательном» секторе океана. Платформа занималась добычей рыбы, пока у одной из рыб не обнаружились психотропные свойства. Вещество-дурман можно было продавать гораздо дороже, чем улов. Его назвали «авророй» и разрешили принимать только в Неоне. Люди со всего света приезжают туда ради него и других удовольствий, разрешённых в городе.
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Новая Атлантида — считается городом Объединённых Колоний, самой могущественной и влиятельной военной и политической фракции в игре. В город стекаются жители разных галактик, принадлежащие к разным расам, конфессиям и национальностям. Новая Атлантида считается городом, в котором человечество могло поселиться в будущем — по крайней мере, так это видят разработчики.
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Starfield должна поступить в продажу 11 ноября 2022 года на PC, PlayStation и Xbox.
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