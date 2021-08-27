У метроидвании Blasphemous появится последнее DLC, а через пару лет — полноценный сиквел
Разработчики из The Game Kitchen виртуально прикатили на gamescom 2021 и объявили о том, что их проект Blasphemous продолжает развиваться: уже в начале декабря данная получившая высоченные отзывы игроков метроидвания (микс Metroid и Castlevania) получит следующее дополнение. Оно же и последнее.
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Аддон нарекли Wounds of Eventide, но конкретными подробностями с нами пока не делятся. Известно лишь, что оно завершит историю игры и покажет её единственно верную концовку. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Ну и более важная новость — после анонса дополнения Wounds of Eventide разработчики показали недвусмысленную римскую цифру II и указали год — 2023. Если это не прямой намёк на то, что через два года выйдет Blasphemous II, то мы не знаем, что это ещё может означать.
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