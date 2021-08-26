Google и Microsoft инвестируют 30 миллиардов долларов в кибербезопасность
Президент США Джо Байден на днях провёл встречу с представителями крупнейших американских корпораций. Их названия вы знаете: IBM, Microsoft, Google, Apple и другие. В рамках встречи обсуждалось несколько тем, но одной из главных стала кибербезопасность. По результатам беседы компании Microsoft и Google пообещали инвестировать в разработку систем защиты 30 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Средства будут направлены на создание новых программ и обучение тысяч специалистов по безопасности.
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Забавно, что, при всём понимании серьезности обеспечения кибербезопасности, та же Microsoft на днях умудрилась «вляпаться» в скандал, связанный с низким уровнем защиты Power Apps — программы для создания бизнес-приложений, которая стала пользоваться спросом в период пандемии.
Десятки миллионов учётных записей пользователей попали в Сеть. 332 тысяч адресов электронной почты и ID-записей сотрудников самой Microsoft оказались в этом списке, ведь даже редмондцы не смогли должны образом настроить свой программный продукт.
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