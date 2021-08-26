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Авторы Call of Duty Warzone заблокировали ещё сто тысяч читерских учётных записей

И на подходе новая античитерская система.
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Разработчики из Raven Software, отвечающей за поддержку королевской битвы Call of Duty Warzone, продолжают делать вид, что держат ситуацию с читерством в игре под контролем. Так, несколько часов назад представители компании оповестили сообщество Warzone о блокировке ещё сотни тысяч читерских учётных записей.

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Но всё это малопродуктивные действия, принимая во внимание тот факт, что Warzone — условно-бесплатная игра, и читеру ничто не мешает просто зарегистрировать очередную учётную запись. Новым шагом в деле настоящей борьбы с читерством станет анонсированная к скорому выходу новая система защиты от читов.

По предварительным сведениям, новая система будет гораздо оперативнее выявлять и ловить нечистых на руку игроков.

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