Авторы Call of Duty Warzone заблокировали ещё сто тысяч читерских учётных записей
Разработчики из Raven Software, отвечающей за поддержку королевской битвы Call of Duty Warzone, продолжают делать вид, что держат ситуацию с читерством в игре под контролем. Так, несколько часов назад представители компании оповестили сообщество Warzone о блокировке ещё сотни тысяч читерских учётных записей.
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Но всё это малопродуктивные действия, принимая во внимание тот факт, что Warzone — условно-бесплатная игра, и читеру ничто не мешает просто зарегистрировать очередную учётную запись. Новым шагом в деле настоящей борьбы с читерством станет анонсированная к скорому выходу новая система защиты от читов.
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A warning to cheaters: our new PC anti-cheat is coming and we’re dedicated to rooting out active and repeat offenders today.— Call of Duty (@CallofDuty) August 25, 2021
Over 100,000 #CallOfDuty accounts were banned yesterday, targeting repeat offenders and cheat providers at the source. pic.twitter.com/GVLD1sPeEn
По предварительным сведениям, новая система будет гораздо оперативнее выявлять и ловить нечистых на руку игроков.
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