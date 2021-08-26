Формально gamescom 2021 завершится завтра, а всё самое интересное с данного мероприятия уже было опубликовано вчера вечером, но это нисколько не помешало Ubisoft устроить в своём магазине специальную распродажу. Поскольку кроме собственных игр в Ubisoft Store ничего не продаётся, то и участники распродажи из раза в раз одни и те же. Радует, что на этот раз скидки уже внушительные и доходят до 80 %. Впрочем, на внешнем виде современных ценников это практически никак не отражается — как было дорого, так и остаётся, даже с 80-процентным «срезанием».

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Итак, в рамках акции в Ubisoft Store можно прикупить массу игр издательства, в частности:

Assassin’s Creed Odyssey за 624 рубля (скидка 75 %);

Watch Dogs Legion за 999 рублей (скидка 60 %);

Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %);

Anno 1800 за 999 рублей (скидка 60 %);

For Honor за 312 рублей (скидка 75 %).

Акция продлится до 9 сентября, так что времени на принятие решения у игроков ещё предостаточно.