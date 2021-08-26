В Ubisoft Store стартовала приуроченная к началу gamescom 2021 распродажа со скидками до 80 %
Формально gamescom 2021 завершится завтра, а всё самое интересное с данного мероприятия уже было опубликовано вчера вечером, но это нисколько не помешало Ubisoft устроить в своём магазине специальную распродажу. Поскольку кроме собственных игр в Ubisoft Store ничего не продаётся, то и участники распродажи из раза в раз одни и те же. Радует, что на этот раз скидки уже внушительные и доходят до 80 %. Впрочем, на внешнем виде современных ценников это практически никак не отражается — как было дорого, так и остаётся, даже с 80-процентным «срезанием».
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Итак, в рамках акции в Ubisoft Store можно прикупить массу игр издательства, в частности:
- Assassin’s Creed Odyssey за 624 рубля (скидка 75 %);
- Watch Dogs Legion за 999 рублей (скидка 60 %);
- Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %);
- Anno 1800 за 999 рублей (скидка 60 %);
- For Honor за 312 рублей (скидка 75 %).
Акция продлится до 9 сентября, так что времени на принятие решения у игроков ещё предостаточно.
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