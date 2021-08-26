Разработчики Little Nightmares II объявили о том, что тираж их замечательного проекта преодолел ещё одну психологически важную отметку — в два миллиона экземпляров. На достижение данного результата игре потребовалось всего полгода, что для проекта данного жанра и уровня бюджета — поистине впечатляющий результат.

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Несмотря на то, что релиз состоялся в феврале этого года, Little Nightmares II продолжает поддерживаться разработчиками. Так, вчера вечером игра обновилась, научившись работать с трассировкой лучей и обеспечив в целом более детализированную картинку.