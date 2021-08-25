Улучшенная версия Little Nightmares II с трассировкой лучей уже доступна для прохождения
Совсем немного времени прошло после релиза ужастика Little Nightmares II, как его разработчики объявили о подготовке визуально улучшенной версии проекта. Сегодня соответствующее обновление было применено к игре вместе с сопутствующим видеороликом.
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Напомним, что Little Nightmares II Enhanced Edition может похвастать применением трассировки лучей для создания правдоподобных отражений, поддержкой объёмных теней, повышенной детализацией локаций, а также быстрыми загрузками на консолях нового поколения.
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Игра вышла в феврале этого года и получила запредельно высокие пользовательские оценки, чем создатели проекта безмерно гордятся.
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