Совсем немного времени прошло после релиза ужастика Little Nightmares II, как его разработчики объявили о подготовке визуально улучшенной версии проекта. Сегодня соответствующее обновление было применено к игре вместе с сопутствующим видеороликом.

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Напомним, что Little Nightmares II Enhanced Edition может похвастать применением трассировки лучей для создания правдоподобных отражений, поддержкой объёмных теней, повышенной детализацией локаций, а также быстрыми загрузками на консолях нового поколения.

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Игра вышла в феврале этого года и получила запредельно высокие пользовательские оценки, чем создатели проекта безмерно гордятся.