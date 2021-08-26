Создатель Лары Крофт представил Dream Cycle — свою новую игру про сильную и независимую девушку
Геймдизайнер Тоби Гард, который считается полноправным и единственным создателем персонажа английского археолога Лары Крофт, представил свой новый проект — приключенческую игру Dream Cycle. Анонс состоялся перед началом церемонии открытия выставки gamescom, нам уже показали первый видеоматериал по этому поводу.
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Главная героиня (да, опять героиня, а не герой) Dream Cycle — девушка по имени Морган Картер, которая обладает некими мистическими способностями. Игрок станет свидетелем того, как Морган Картер очутится в новом измерении, кишащем монстрами и демонами. Искательнице приключений придётся бороться с ними с помощью хитрых ловушек, магических приёмов и прочих ожидаемых в таких ситуациях штук.
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Уже в представленном дебютном трейлере зритель может заприметить необычный визуальный стиль Dream Cycle, эксплуатирующий не очень популярную сегодня технологию сел-шейдинга. Сами персонажи при этом обведены выразительным чёрным контуром. Нечто подобное мы видели, например, в Prince of Persia образца 2008-го года.
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Dream Cycle должна сначала появится в раннем доступе Steam, это должно случиться 7 сентября, за подробностями можно обратиться к официальной страничке проекта.
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