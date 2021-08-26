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В Epic Games Store стартовала раздача Automachef и продолжается раздача Saints Row The Third Remastered

Прямо задарили, щедрые души.
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Четверг—Epic Games Store—забрать подарок. Данный цикл многие любители видеоигр уже выучили наизусть, и сегодня в сервисе началась очередная раздача: как и было обещано, вплоть до 2 сентября любой желающий может забрать головоломку Automachef, которую многие справедливо называют гибридом Overcooked и Factorio.

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Вместе с тем в Epic Games Store продолжается стартовавшая вчера (а не сегодня, как могут ложно дать понять некоторые внештатные случайные писатели) раздача ремастера Saints Row The Third. Данная внеочередная раздача была приурочена к долгожданному анонсу перезапуска франшизы и также продлится до 2 сентября, 18:00 по московскому времени.

Следующим на очереди подарком в Epic Games Store станет «пинболловое» приключение Yoki’s Island Express. Ну, не всё же ремейки AAA-проектов раздавать, правильно? Недель в году много, а действительно классных игр — нет.

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