В Epic Games Store раздают Saints Row The Third Remastered
Пару часов назад студия Volition официально анонсировала полный перезапуск серии Saints Row — новая часть серии выйдет 25 февраля, а её действие развернётся в совершенно новой локации с четвёркой новых героев. По случаю анонса данного безбашенного проекта в Epic Games Store началась раздача визуально улучшенной третьей части франшизы. Забрать игру можно будет вплоть до 2 сентября, 18:00 по московскому времени.
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Отметим, что ремастер Saints Row The Third был признан широкой общественностью чуть ли не как эталон ремастеринга игр, поэтому подарок стоящий.
Ну и, пользуясь случаем, напомним, что до завтрашнего вечера в Epic Games Store ещё можно забрать Void Bastards и Yooka-Laylee, а завтра им на смену придёт Automachef.
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