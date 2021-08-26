Сельский рай в свежем геймплейном трейлере Faming Simulator 22
Разработчики из Giants Software также приехали на gamescom 2021 и привезли с собой свежий геймплейный трейлер Farming Simulator 22, в котором можно заметить различные виды сельскохозяйственной деятельности — от сбора урожая, до опрыскивания кустов пестицидами, и даже до рубки леса с помощью специальных механизмов. В общем, простор для деятельности большой, и любители работать даже в игре точно не заскучают.
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Главное отличие Farming Simulator 22 от предшественников — в системе времён года, в зависимости от которого меняются и задачи игрока на его угодьях. Понятно, что зимой никакого урожая нет, поэтому сферу деятельности придётся перенаправить немного в другое русло.
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А в какое — узнаем 22 ноября на всех актуальных платформах.
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