Анонсирован UFL — многопользовательский и условно-бесплатный футбольный симулятор
Группа неравнодушных к футболу разработчиков из команды Strikerz анонсировала проект с коротким названием — UFL. Это многопользовательский условно-бесплатный футбольный симулятор, который в анонсирующем ролике выглядит очень хорошо, но мы не уверены, что там показали реальные геймплейные кадры.
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Деталей по UFL нет, разработчики собираются представить их в самом ближайшем будущем. Но мы точно теперь знаем, что речь идёт о «глобальной футбольной лиге», где единственным фактором успеха является опыт и навыки игрока. Лично нам решительно не понятно, как сотрудники амбициозной студии Strikerz собираются конкурировать с Electronic Arts и их многолетней серией FIFA. Но пожелаем энтузиастам удачи и дождёмся первых демонстраций реального игрового процесса.
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Выход UFL должен состояться на всех основных игровых платформах в самом ближайшем времени.
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