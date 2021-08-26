В Steam появились системные требования Halo Infinite — рекомендуют RTX 2070 и 16 Гбайт ОЗУ
Вчера точная дата выхода Halo Infinite наконец-то перестала быть тайной — проект выйдет 8 декабря, а в Steam при желании, которое точно пропадёт, увидев цену в 2 999 рублей, уже можно оформить предварительный заказ. Вместе с тем на Steam-страничке проекта появились его минимальные и рекомендованные системные требования, с которыми мы и предлагаем ознакомиться.
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Перейдём сразу к делу; минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: AMD FX-8370 или Intel Core i5-4440;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 570;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные системные требования:
- процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Напомним, что 8 декабря Halo Infinite появится в продаже в составе с местной вариацией аренного сетевого режима, так что набор контента можно считать полноценным.
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