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В Steam появились системные требования Halo Infinite — рекомендуют RTX 2070 и 16 Гбайт ОЗУ

Справедливо для сегодняшнего дня.
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Вчера точная дата выхода Halo Infinite наконец-то перестала быть тайной — проект выйдет 8 декабря, а в Steam при желании, которое точно пропадёт, увидев цену в 2 999 рублей, уже можно оформить предварительный заказ. Вместе с тем на Steam-страничке проекта появились его минимальные и рекомендованные системные требования, с которыми мы и предлагаем ознакомиться.

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Перейдём сразу к делу; минимальные требования выглядят следующим образом:

  • процессор: AMD FX-8370 или Intel Core i5-4440;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 570;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования:

  • процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Напомним, что 8 декабря Halo Infinite появится в продаже в составе с местной вариацией аренного сетевого режима, так что набор контента можно считать полноценным.

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Сейчас обсуждают

t-dirt
15:40
тебе по ссылке пройти твой атеизм не позволяет? результат из базы данных гигбенч.
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t-dirt
15:39
я ржу, сынку, а плакать начал ты уже сейчас.
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Xrona666
15:39
Феил будет когда зен4 натянет это синие недоразумение и вернёт интел обратно в стан догоняющих.
Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
t-dirt
15:39
про кукареку пишет чувак у которого уже дымоход дымит. уаххахахах. дэбил, не будет там никакого биг литл. даже писиайэкспресс5 не будет. зато лга будет, как знак того что амд наконец приобщается к ци...
Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
Red Cat
15:38
Уже с геймкона было очевидно что это лгбт говно.
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Auroson1c
15:38
Слухи, сплетни и прочая желтуха. Ждём реальные тесты.
Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
AR22222
15:37
А где 16 гигов оперативки не хватает для игр? Или вы решили пофармить минусов?
В Steam появились системные требования Halo Infinite — рекомендуют RTX 2070 и 16 Гбайт ОЗУ
hundzintay
15:37
16 сейчас это минимум для комфорта Да что там сейчас. Уже года 4 Ты о чем?
В Steam появились системные требования Halo Infinite — рекомендуют RTX 2070 и 16 Гбайт ОЗУ
Денис Алексеев
15:37
У меня корпус чуть меньше от rgeek l65. и я задушил проц по частоте, т.к. в играх все равно упор в графику. В итоге я в производительности не потерял вообще, а вот температуры и потребление упало. Поп...
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
t-dirt
15:37
не дуйся, сына, 3д кэш всё равно не поможет. зато на таких как ты амд дополнительно деньжат наделает. и не путай новости со статьями. новость - небольшая. статья это большое аналитическое сочинение. ...
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