Три года разработчики из New World Interactive «мариновали» консольную версию тактического боевика Insurgency Sandstorm. За это время игра успела изжить себя, но разработчики убеждены, что лучше совсем-совсем поздно, чем вообще никогда, и сегодня объявили о том, что их творение заглянет на консоли PlayStation 4 и Xbox One в следующем месяце — 29 сентября. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Стоит отметить, что Insurgency Sandstorm хоть и не стала популярной, но получила очень высокие пользовательские оценки. Возможно, консольный релиз решит проблему до смешного низкого «онлайна» проекта, но вряд ли надолго — большинство из тех, кто ждали данный проект на консолях, уже давно «перегорели» и нашли для себя другие игры.