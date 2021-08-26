Вчера вечером в рамках церемонии открытия gamescom 2021 известная по сериям XCOM и Sid Meier’s Civilization студия Firaxis Games при поддержке издательства 2K Games анонсировала свой новый проект под названием Midnight Suns. Игра представляет собой тактический проект с элементами RPG, и хотя по этому описанию она до боли напоминает XCOM, но ничего общего между этими продуктами нет, о чём на всякий случай и решил уточнить геймдиректор Midnight Suns Джейк Соломон.

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Итак, в Midnight Suns не будет большого выбора персонажей: количество супергероев ограничено, да и наш главный персонаж, Охотник, созданный Firaxis для новой игры совместно с Marvel, существует в единственном экземпляре. На задания Охотник будет выдвигаться вместе с небольшим отрядом других супергероев, которых можно будет выбирать в зависимости от типа грядущего задания.

Герои постепенно «прокачиваются», обретают новые способности и повышают «статы». В целом в основе Midnight Suns лежит управление мощным, но ограниченным по численности отрядом супербойцов, которым предстоит сдерживать натиск превосходящих сил противника. Нет здесь и механики перманентной гибели героев. Кроме того, судя по всему, от механики шанса попадания в Midnight Suns отказались.

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В отличие от бойцов-статистов в XCOM, супергерои в Midnight Suns обладают характерами и определёнными чертами, и Охотник может пообщаться с ними на базе (Аббатстве) между заданиями. У героев свои, не повторяющиеся характеры и развлечения, поэтому игрок может найти себе «любимчика» из числа собеседников.

Релиз Midnight Suns назначен на 25 февраля.