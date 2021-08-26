Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Firaxis рассказала об отличиях Marvel’s Midnight Suns от XCOM

Если коротко, то ничего общего, кроме жанра, у этих проектов нет.
+
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде

Вчера вечером в рамках церемонии открытия gamescom 2021 известная по сериям XCOM и Sid Meier’s Civilization студия Firaxis Games при поддержке издательства 2K Games анонсировала свой новый проект под названием Midnight Suns. Игра представляет собой тактический проект с элементами RPG, и хотя по этому описанию она до боли напоминает XCOM, но ничего общего между этими продуктами нет, о чём на всякий случай и решил уточнить геймдиректор Midnight Suns Джейк Соломон.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Итак, в Midnight Suns не будет большого выбора персонажей: количество супергероев ограничено, да и наш главный персонаж, Охотник, созданный Firaxis для новой игры совместно с Marvel, существует в единственном экземпляре. На задания Охотник будет выдвигаться вместе с небольшим отрядом других супергероев, которых можно будет выбирать в зависимости от типа грядущего задания.

Герои постепенно «прокачиваются», обретают новые способности и повышают «статы». В целом в основе Midnight Suns лежит управление мощным, но ограниченным по численности отрядом супербойцов, которым предстоит сдерживать натиск превосходящих сил противника. Нет здесь и механики перманентной гибели героев. Кроме того, судя по всему, от механики шанса попадания в Midnight Suns отказались.

реклама

В отличие от бойцов-статистов в XCOM, супергерои в Midnight Suns обладают характерами и определёнными чертами, и Охотник может пообщаться с ними на базе (Аббатстве) между заданиями. У героев свои, не повторяющиеся характеры и развлечения, поэтому игрок может найти себе «любимчика» из числа собеседников.

Релиз Midnight Suns назначен на 25 февраля.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k gamesm firaxis gamesm midnight suns
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Официально: Insurgency Sandstorm доберётся до Xbox One и PlayStation 4 в конце сентября
+
Фанаты Saints Row не в восторге от анонса перезапуска франшизы — трейлер уже «утонул» в дизлайках
+
Firaxis рассказала об отличиях Marvel’s Midnight Suns от XCOM
+
В первом геймплейном видео Call of Duty: Vanguard показали Сталинградскую битву
118
Детали Death Stranding Director’s Cut: реактивные стабилизаторы для главного героя, гоночный трек для соревнований и многое другое
5
В Epic Games Store раздают Saints Row The Third Remastered
2
Крупное обновление Hearth & Home для выживача Valheim выйдет уже в следующем месяце
+
New World готовится к открытому бета-тестированию — смотрим трейлер по такому случаю
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 26
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
35
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
103
5 способов перестать переживать из-за слабой видеокарты и невозможности играть в новые игры
141
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
57
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
26
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
19
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
55
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
4

Сейчас обсуждают

Rick Griyms
14:09
Ну как сказать. Игра то получилась, но только без должной оптимизации, и тренд 2020 года ее краше не делает, ещё огорчает отсутствие войск ссср в игре, о достоверности говорить не приходится, а вот пе...
Сегодня в Steam ожидается бесплатная раздача Battlefield V
D3m0n
14:08
За взятие Поля Чудес!
В первом геймплейном видео Call of Duty: Vanguard показали Сталинградскую битву
_db_
14:08
Блок питания ... хотя, по правде, это совершенно не блок питания, ну ладно, нечто, выдаваемое за блок питания, больше напоминает пояс шахида, чем блок питания. Даже древние AT (это не опечатка, буквы ...
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
Виталий Shokerxxx
14:07
невидиа 3090 жрет 450 ватт. так что 1к будет ).
Intel Core i9-12900K превзошёл AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench
D3m0n
14:07
Пынь Чем Ин
В первом геймплейном видео Call of Duty: Vanguard показали Сталинградскую битву
go.d-bq
14:07
Очень интересно! Поделитесь ссылкой на 9750H и 1650))) за 53к вкусно
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
h2o
14:06
1 января 2022 года лавочка будет заркыта и ваши миллионы првратятся в тыквы. Почему? потому что с 01.01.22г. начнётся новый мировой порядок. об этом ещё в 2015 году написали уважаемые люди. США произв...
К концу десятилетия оборот криптовалютного рынка более чем утроится
Rick Griyms
14:04
А я четверку за 50₽ взял)
Сегодня в Steam ожидается бесплатная раздача Battlefield V
Анатолий Молдаванов
14:02
Надо будет попробовать. Жара спадёт, попробую. У меня D15 Chromax Black. Он что-то в жару не очень. Твой тест возьму за ориентир.
Первые тесты 16-ядерного Intel Core i9-12900K доказали преимущество над Ryzen 9 5950X в Geekbench 5
Jaster
14:01
Ну так кто мешает протестить рязань с ДДР5 то? ;)
Первые тесты 16-ядерного Intel Core i9-12900K доказали преимущество над Ryzen 9 5950X в Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем