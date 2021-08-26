Детали Death Stranding Director’s Cut: реактивные стабилизаторы для главного героя, гоночный трек для соревнований и многое другое
Демонстрация дополненного издания Death Stranding с приставкой Director’s Cut в названии завершила церемонию открытия выставки gamescom. Подопечные Хидео Кодзимы привезли ролик, в котором обстоятельно показываются все те вещи, что появятся в игре после выхода дополненного издания.
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Итак, Director’s Cut порадует фанатов оригинала следующими плюшками:
- новый набор оружия;
- тренировочный полигон в подвале базы;
- комплект реактивных стабилизаторов, который позволяет герою безболезненно приземлиться с большой высоты;
- двуногий робот, который может в автоматическом режиме нести героя из одного пункта в другой. Сам игрок в это время может заняться более полезными вещами;
- возможность заняться повторным прохождением битв с боссами сколь угодное количество раз;
- катапульта для запуска грузов на большие расстояния;
- восемь новых композиций для музыкального плеера, прослушать их можно в комнате главного героя;
- трамплины для преодоления препятствий на транспорте;
- сюжетная миссия, в которой можно прятаться в коробку;
- гоночная трасса, где нам предложат соревноваться с другими игроками (с их «призраками», если точнее).
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За переход с версии для PS4 на улучшенный PS5-вариант придётся отдать 10 долларов. Дополненное издание Death Stranding появится эксклюзивно на Playstation 5 уже 24 сентября.
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