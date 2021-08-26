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Детали Death Stranding Director’s Cut: реактивные стабилизаторы для главного героя, гоночный трек для соревнований и многое другое

За апгрейд придётся заплатить 10 долларов.
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Демонстрация дополненного издания Death Stranding с приставкой Director’s Cut в названии завершила церемонию открытия выставки gamescom. Подопечные Хидео Кодзимы привезли ролик, в котором обстоятельно показываются все те вещи, что появятся в игре после выхода дополненного издания.

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Итак, Director’s Cut порадует фанатов оригинала следующими плюшками:

  • новый набор оружия;
  • тренировочный полигон в подвале базы;
  • комплект реактивных стабилизаторов, который позволяет герою безболезненно приземлиться с большой высоты;
  • двуногий робот, который может в автоматическом режиме нести героя из одного пункта в другой. Сам игрок в это время может заняться более полезными вещами;
  • возможность заняться повторным прохождением битв с боссами сколь угодное количество раз;
  • катапульта для запуска грузов на большие расстояния;
  • восемь новых композиций для музыкального плеера, прослушать их можно в комнате главного героя;
  • трамплины для преодоления препятствий на транспорте;
  • сюжетная миссия, в которой можно прятаться в коробку;
  • гоночная трасса, где нам предложат соревноваться с другими игроками (с их «призраками», если точнее).

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За переход с версии для PS4 на улучшенный PS5-вариант придётся отдать 10 долларов. Дополненное издание Death Stranding появится эксклюзивно на Playstation 5 уже 24 сентября.

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kojima productions death stranding directors cut
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