Amazon представила на gamescom новый трейлер New World — многопользовательского проекта, у которого есть все шансы завоевать любовь и доверие публики. У других продуктов игрового подразделения Amazon это не получалось.

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Теперь мы знаем, что открытое бета-тестирование New World пройдёт в период с 9-го по 12 сентября. Если всё пойдёт по плану, то релиз намечен на 28 сентября. В Steam уже можно оформить предзаказ.

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Доступны как стандартное издание, так и Deluxe-версия с виртуальными «плюшками».