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New World готовится к открытому бета-тестированию — смотрим трейлер по такому случаю

Релиз — уже 28 сентября.
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Amazon представила на gamescom новый трейлер New World — многопользовательского проекта, у которого есть все шансы завоевать любовь и доверие публики. У других продуктов игрового подразделения Amazon это не получалось.

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Теперь мы знаем, что открытое бета-тестирование New World пройдёт в период с 9-го по 12 сентября. Если всё пойдёт по плану, то релиз намечен на 28 сентября. В Steam уже можно оформить предзаказ.

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Забаньте уже этого клоуна, он пару недель назад гайды выкладывал по созданию чиа ферм, а теперь пишет что всё х***я и "...было бы глупо ожидать иного расклада". Что касается монеты, я залез на 75 Тб.....
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00:25
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BANNI777
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SeTi2019
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Михаил Невский
00:22
что за карта такая 1066. Никогда о такой не слышал, но все о ней пишут. Есть 1060. Но 1066 так популярна, но ни одного обзора в сети на неё не найти
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00:21
Со всей ответственностью заявляю, что автор статьи мужелюб, а я никаких суперов никому не обещал!
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